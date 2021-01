Många överväganden har gjorts fram till idag

Högskolestyrelsen ger i september 2017 rektorn i uppdrag att fortsätta planeringsarbetet. Arbetet fortsätter under 2018 med studiebesök och analyser. I december konstitueras en projektgrupp för att arbeta med förslaget om ett samlat Citycampus. Under 2019 arbetar projektgruppen med finansiering- och hyresvärdsfrågor. I december 2019 fattar högskolestyrelsen beslut att ingå avtal med Intea som hanterar framtida hyreskostnader. Under 2020 arbetar högskolan internt med att utforma framtida lärmiljöer för att belysa högskolans och studenternas behov av framtida lokaler, såväl utbildnings- som forskningsmiljöer, liksom andra behov av gemensamma sociala ytor.