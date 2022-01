Marknaden för el och potatis fungera på samma sätt

De svenska köparna tycker att 6 kronor per kilo är rimligt, det är trots allt lokalproducerat. De tillresta tyska köparna tycker istället att 9 kronor per kilo är rimligt eftersom potatisarna på torget i Berlin kostar 1,10 euro (lite mer än 11 svenska kronor).

Bönderna vill så klart tjäna så mycket som möjligt och säljer hellre för 9 kronor per kilo än 5 kronor. Det betyder att om svenskarna vill ha potatis så måste de köpa dem för kronor per kilo. (Per Ribbing)