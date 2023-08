Klimathotet är överhängande. Dock finns ett hot mot planeten och mänskligheten som är omedelbart och extremt skrämmande: kärnvapenhotet. Skulle kärnvapen användas i konflikter skulle hundratusentals människor dö och skadas omedelbart, men också under lång tid framöver.

2017 beslutade FN:s generalförsamling om ett kärnvapenförbud. 122 länder i världen fattade detta beslut och idag har ett stort antal länder skrivit under förbudet, dock inte Sverige, trots att många organisationer och människor i vårt land krävt detta. Vår ansökan om NATO-anslutning kan försvåra ett underskrivande. Icke desto mindre är det viktigt att regeringen fortsätter sitt arbete för avveckling av alla kärnvapen och skriver under FN:s kärnvapenförbud.

Ett krav är också att kärnvapenstaterna binder sig att aldrig bli de som använder kärnvapen först, så kallad No First Use. En tidplan för att avskaffa kärnvapen före 100-årsminnet av Hiroshima och Nagasaki bör tas fram.