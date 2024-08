MP: Ny kärnkraft blir ett slukhål för skattepengar helt i onödan

Tidöregeringens reaktorer går inte att bygga utan gigantiska statliga subventioner. Trots det försöker de tvinga igenom sitt prestigeprojekt på skattebetalarnas bekostnad. Utredningen föreslår att staten ska gå in med flera hundra miljarder enbart för att få nya reaktorer på plats. Man räknar optimistiskt med att de ska kosta 100 miljarder kronor styck att bygga. Kostnaden för det pågående bygget vid Hinkley Point C i Storbritannien beräknas istället landa på över 300 miljarder per reaktor.