På ett år har vetepriserna på börsen fallit från motsvarande 3,60 kronor per kilo, till 2,73 kronor per kilo, och det trots att kronan försvagats mot euron. Foto: Torun Börtz

Och det har inte fallit lite heller. I augusti år 2022 kostade vete på Matif 338,75 euro per ton. Då stod den svenska kronan i 10,64 mot en euro. Svenskt pris blev därmed 3,60 kronor per kg. I dag kostar vete på Matif 230:75 vilket blir 2,73 svenska kronor per kg med dagens växelkurs, 11,83 för en euro.