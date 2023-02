De europeiska länderna känner sig tryggare under Natos paraply, skriver Christer Freij.

Att vi kom undan under världskriget var inte neutralitetens förtjänst utan en långtgående eftergiftspolitik gentemot Tyskland. De fick vad de ville ha av Sverige utan att behöva sätta in hundratusentals soldater i en ockupation, de behövdes bättre på annat håll. Järnmalm, kullager och transitering av trupp och materiel var det som räddade landet den gången.

Varför vill alla de europeiska länderna vara med? Jo, självklart för att de känner sig tryggare under Natos paraply. De före detta Warszawapakt-länderna anslöt sig sig så fort det bara gick när Sovjet föll ihop och svamlade inte om någon neutralitet, de förstod att detta var chansen att slippa leva under ryskt styre igen. Att vi skulle ta några order från USA:s "krigshökar" är bara helt felaktigt. Nato har en doktrin som alla medlemmar står bakom och styrs inte enbart av amerikaner.

Hur mycket order har Norge och Danmark fått under de år de varit medlemmar? Bara ren skrämselpropaganda för att folk ska tro att Nato är något negativt. Till syvende och sist så ser jag hellre amerikanska soldater här än ryska, för vad ryssarna är kapabla till har väl med all önskvärd tydlighet framgått under kriget i Ukraina.