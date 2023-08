Nu vill jag in i butiken. Där står (mitt i portarna en person som läser ett reklamblad och absolut inte förstår att man blockerar för andra). Jag smiter in via den enkelriktade kassautgången istället. Lägger inte kraft på att säga ”Ursäkta mig!”, för bevisligen är personen enbart varse om sin egna lilla bubbelvärld.