Ni analyserar ihjäl fotbollen

Hur många experter och kommentatorer behövs det under fotbollssändningarna? frågar sig skribenten. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Är det verkligen nödvändigt med två eller flera kommentatorer under matcherna?

Nej, det räcker sannerligen med en (1) duktig sportkommentator per match och sändning. Som vanligt under EM-/VM-sändningar sitter det dessutom ett antal uppklädda fotbollsexperter i studiosofforna och ”taktiksnackar” in absurdum.