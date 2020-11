Nu är det slutfestat

När du väl lyckats starta stryps din verksamhet som producent ständigt av ny byråkrati, nästan högst skatt i världen och ett monopol, som du snällt får ställa dig med mössan i handen hos och hoppas att de vill sälja just din produkt. De av mina vänner som vill servera alkohol slipper monopolet men får istället ständigt hantera nyckfulla alkoholhandläggare på kommunen som tolkar rikets lag lite som passar just dem.

När nu pandemin slagit med all tänkbar styrka över landet väljer våra ledande företrädare att just en bransch ska markera allvaret i situationen, nämligen restaurangbranschen. Det saknas visserligen vetenskapliga bevis för att mina vänner och deras verksamheter sprider smittan mer än någon annan. Men det är skit samma! För i vårt land kan alltid alkohol användas som ett trumfkort för att kontrollera och fösa in befolkningen i skåran. Det har vi gjort sen motbokens tider.