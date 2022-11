Nya gymnasienamnet är inte någon skitsak

Det är enligt mig ett förnuftigt beslut utifrån ett väl förberett förslag. Nämndens ordförande uppgav samma dag på fråga, att beslut om namnet på skolan sannolikt kommer att hanteras under nästa år. Analogt med det kommer här en del lokalhistoriska inspel för reflektion inför beslut om namnförslag på den nya skolan som ska inrymma cirka 1 330 kunskapstörstande elever.

Det kan vara av värde att då känna till, att stadens pudrettfabrik öppnade 1865 av stadens fattigvårdsinrättning med uppdrag att samla in stadens all människoavföring i stora gropar som sedan blandades med torv, varefter man erhöll ett gödningsämne som benämndes just pudrett på svenska. Skitgörat med det dagliga latrinskyfflandet tvingades hanteras av de intagna på fattigvården. Men stadens invånarna protesterade så ihärdigt mot den olidliga lukten, som närmast dygnet runt låg som ett stinkande täcke över Allön, att fabriken till slut tvingades flytta ut ur stadsmiljö 1885.