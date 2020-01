Ökad bemanning löste inte några vårdproblem

Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) är ett sjukhus med en fantastisk personal som håller ständigt en hög medicinsk nivå. Vi ska vara stolta över den utveckling som CSK har genomgått och jag är övertygad att det goda arbetet ska fortsätta. I sin debattartikel skriver flera företrädare från Socialdemokraterna i sjukhusstyrelsen CSK att det borgerliga styret inte prioriterar sjukhuset. Det stämmer inte. För oss är skåningarnas rätt till en god och nära vård av högsta prioritet, skriver regionrådet Gilbert Tribo (L).

Det vi vet är att tillgängligheten inte har blivit bättre trots att vårdproduktionen ökat, fler operationer genomförts och fler besök ägt rum. Men när remisserna och nybesöken ökar i samma takt eller mer så ökar inte tillgängligheten på det sätt som vi vill. Förändring kräver handlingskraftigt agerande och skarpa reformer, något som Socialdemokraterna inte kunde leverera under föregående mandatperiod. En skattehöjning var alltså nödvändig för att vända på den negativa utvecklingen och för att fylla i de stora hål som det förra rödgröna styret lämnade efter sig. Skåningarna ska märka att skattehöjningen gör en skillnad. För 2020 har CSK fått 1 683,8 miljoner kronor, det är pengar som kommer att stärka sjukvården i Kristianstad och se till att den blir tillgängligare för skåningarna i nordost.

Vi vill stärka vården där den är som närmast medborgarna, både för tilliten till vården, för att det ger mest effekt per krona och för att avlasta sjukhusvården. Vi satsar också på de som får vården att gå runt, det vill säga våra medarbetare.

Skattehöjningen har även lett till en fortsatt kraftig satsning på primärvården. Vårt mål är att satsa en miljard extra på primärvården under mandatperioden och vi har redan hunnit mer än halvvägs. Vi vill stärka vården där den är som närmast medborgarna, både för tilliten till vården, för att det ger mest effekt per krona och för att avlasta sjukhusvården. Vi satsar också på de som får vården att gå runt, det vill säga våra medarbetare. Hela Sverige lider av en brist på sjukvårdspersonal, särskilt specialistsjuksköterskor, och Skåne är inget undantag. Därför har vi satsat vi 40,5 miljoner kronor under 2020 på att öka ersättningen för utbildningsförmån till grundlön för sjuksköterskor som utökar sin kompetens till specialistsjuksköterska. Vi satsar också fyra miljoner på vidareutbildning av undersköterskor.

Under flera år har de velat öka bemanningen. Det lyckades de göra. Men det löste inte några problem. Tillgängligheten minskade, vårdplatserna minskade, valfriheten minskade och ekonomin blev försämrad.

Vi genomför flera satsningar för att vården, både i Kristianstad, och hela Skåne ska bli ännu bättre. Därför kan vi endast beklaga att Socialdemokraterna väljer att svartmåla CSK och sprida felaktiga budskap, inte minst vad gäller Skånes universitetssjukhus (SUS). I artikeln hävdar Socialdemokraterna att 360 (!) miljoner ska skäras ner från personalbudgeten.

Det är inget annat än felaktigheter som syftar till att sprida oro och rädsla bland medarbetarna. Socialdemokraterna borde se detta som ett tillfälle att vara kritiska både mot sig själva, men även mot sina resonemang. Under flera år har de velat öka bemanningen. Det lyckades de göra. Men det löste inte några problem. Tillgängligheten minskade, vårdplatserna minskade, valfriheten minskade och ekonomin blev försämrad.

Lite självinsikt vore bra för debattklimatet och patienternas bästa. Desinformation leder inte till en bättre sjukvård.

Gilbert Tribo (L)

Regionråd

Kristianstad