Orättvist om studenten blir inställd

Jag har sett på Facebook, Instagram och andra sociala medier att en del tycker att det är helt rätt att studenten ställs in, vilket jag verkligen inte kan förstå. Ingen vet hur situationen kommer se ut om två månader och samtidigt som studenten ställs in hålls stora skolor, köpcentrum och restauranger öppna. Jag ber om en förklaring, skriver Clara Johansson i Sösdala.

Förklara för mig varför köpcentrum står öppna när allt går att köpa på nätet idag? Flera hundratals människor besöker köpcentrum varje dag, friska som sjuka och alla tänker inte heller på att hålla avståndet.

Förklara för mig varför restauranger är öppna när det går att laga mat hemma? Det är knappast två meter mellan varje bord, varken inne på restaurangerna eller på deras uteserveringar.

Förklara för mig varför studenter skulle sprida mer smitta under en dag som till största del är utomhus än vad vad som sker på köpcentrum, restauranger och bland andra elever gör som fortfarande är kvar i skolan som vanligt.

Förklara för mig varför vissa skolor är öppna när andra går i skolan på distans? Varför drabbas vissa hårdare än andra? Högstadiet hade iallafall klarat av att ha undervisning på distans eftersom att de också har datorer och böcker, precis som vi gymnasieelever. I klassrummen är det inte två meter mellan varje elev utan där sitter de tätt ihop. På flera skolor får eleverna dessutom lägga upp maten själva, som på buffé, vilket är ett perfekt sätt för smittspridning, eller?

Fungerar det inte att ha längre tid mellan klassernas utspring så att anhöriga hinner därifrån innan det är dags för nästa klass?

Det är omöjligt att förstå och att se någon rättvisa i att studenten ställs in nu, två månader innan det är dags. Det finns ingen som vet hur situationen kommer att se ut i landet om två månader, så hur går det att ställa in så långt i förväg? Varför ställs studenten in helt och hållet? Det finns lösningar!

Fungerar det inte att sätta en gräns för hur många anhöriga som får vara med när vi springer ut? Fungerar det inte att skolorna får var sin dag?

Vi studenter tycker precis som alla andra, att människors liv och hälsa är viktigare än vår student, men det är en stor orättvisa! Vår student blir inställd, medan köpcentrum, restauranger och andra skolor fortfarande är öppna när de egentligen inte behöver vara öppna. Om du behöver en ny tröja kan du köpa den på nätet och få hem den till dörren och du kan laga god mat hemma!

Jag kan inte se någon rättvisa i detta, men ni som tycker att detta är rätt kan väl förklara för mig och resten av årets studenter? Och som sagt, studenten är inte viktigare än andras liv och hälsa, men det finns lösningar!

Clara Johansson

Sösdala