Osäkert att söka sanningen om klimatet på Youtube

På insändarsidan i Kb/NSk, 2024-04-11, tipsas vi av Göran Andersson om att gå in på YouTube för att ta del av ögonöppnaren, ” Climate: The Movie (the cold truth)”. Här utgår skribenten tyvärr från att läsaren i allmänhet inte är välinformerad.