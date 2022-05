Outhyrda lägenheter kostar också pengar

”För att ens vara intresserad av era erbjudanden, lön 45 efter skatt, körersättning till och från jobbet 26 kr per mil, ackord det vill säga överskott när kommunen gör vinst så skall det överskottet gå till anställda. Sedan kräver jag med för all del bara så ni vet traktamente 575 per dag samt att kostnad för hotell när jag är på resande fot skall skrivas in direkt i avtalet, lönehöjning 12 procent per år utan snack skall skrivas in på avtalet med. Glöm ej tjänstebil.”