Det stämmer att det finns en Trafikplan, den antogs i KF under 2021. Jag vet att även (S) stod bakom den. Nu kommer vi till vad politik egentligen handlar och det är att prioritera och åter prioritera. Vi moderater tycker inte att kommunpolitiker ska ha fri dragningsrätt i invånarnas plånböcker. Vi vill inte köpa in fastigheter vi inte behöver till dubbla marknadsvärdet. Vi vill inte renovera ett nedgånget badhus till okänd kostnad när man samtidigt ska bygga nytt i Hässleholm. Vi vill däremot dubbelrikta Järnvägsgatan som ni under er ledning enkelriktade, utan beslut varken i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Vi tror att dubbelriktningen ökar tillgängligheten för resande och även handeln i staden.