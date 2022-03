Rimligt betalt till lantbrukarna det första steget mot att bli självförsörjande

Detta är möjligt eftersom det idag inte finns en fungerande marknad i Sverige. Under de senaste decennierna har grossisterna blivit färre men större. De stora butikskedjorna köper gemensamt in varorna genom sina egna grossister. Därför finns det bara ett fåtal grossister som odlarna kan sälja till. Dessa grossister vet om att odlarna måste sälja sina produkter och kan därmed utnyttja och pressa ner priserna. Vägrar odlaren att sälja så plockar man bara in mer utländska äpple.