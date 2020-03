Rör inte vår förskola!

När ska ni börja lyssna på kommunens invånare? Det spelar inte längre någon roll i era ögon vare sig vad invånarna anser om arenor, badhus, sjukvård eller äldre– och barnomsorg. För har ni bestämt er för något så är det vad som gäller, oavsett vem som påverkas. Denna gång är det våra barn som påverkas och för det ska vi kämpa, skriver Martina Persson och Matilda Wannehag !

Att som vårdnadshavare komma och lämna sitt barn på förskolan och mötas av en lapp där det står att förslaget är att förskolan ska stängas och barnen förflyttas till annan förskola vid årsskiftet 2020-2021 är under all kritik. En lapp?

Och dessutom ska förslaget klubbas veckan därpå, vilket minimerar chanserna för oss som faktiskt bryr sig att få säga vårt. Att ni inte kan respektera oss vårdnadshavare så mycket så att ni bjuder in till ett informationsmöte är även det under all kritik. Enligt skolchefen för skolområde västra är det inte tillräckligt med barn uppskrivna på förskolan trots att de är folkbokförda i Norra Åsum. När vi ifrågasatte hur det kan komma sig hade hon inget svar, för det har man inte tagit reda på.

Det kommunen dock tagit reda på är att det inte kommer öka med barn trots att det byggs ett helt nytt bostadsområde, där vi vet att flera av familjerna valt Norra Åsum just utifrån att här finns en förskola, vilket känns motsägelsefullt. Kristianstad kommun har även som krav att man ska ansöka om förskoleplats senast fyra månader innan plats önskas vilket även det kan påverka när man väljer att sätta upp barnen i kö då det inte är någon ”brådska”.

Förskolan i Norra Åsum är en mysig ”byaförskola” med fantastiska pedagoger som ser barnen för vilka de är och ger barnen vad de behöver. Tillgången till djur och natur är svårslagen samt avståndet för att hämta och lämna barnen med en promenad eller cykel, vilket tordes vara bra ur en miljösynpunkt. Vi är fullt medvetna om att det är besparingstider och budgetar som ska eftersträvas. Men snälla, det är dags att ni börjar lyssna på vad kommunens invånare faktiskt vill och önskar.

Martina Persson

Matilda Wannehag

Kristianstad