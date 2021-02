Rufflare kommer i spåren av vaccinkrisen

Via en länk som sprids i Västra Götaland har privatpersoner kunnat boka sig för covidvaccination — trots att de inte alls tillhör de grupper som i nuläget har rätt till vaccin.

EU säges nu fundera på att köpa in såväl det ryska vaccinet Sputnik Fem som kinesiskt vaccin enär aktuella avtal inte är tillfyllest i tiden när samtidigt en tredje våg skymtar runt hörnet. Och till detta kommer, när väl vaccinet nått oss, 21 regioner med olika småpåvar och angreppssätt vad gäller genomförandet. Att uppfinna hjulet på 21 olika ställen under begränsat överinseende av den allsmäktiga Folkhälso-myndigheten samt Lena Hallengren, som satt i system att skylla all misstag och felaktigheter på andra.