(S)krämmade slöseri på Bromöllas ödlor

Att någon ens har mage att föreslå att pumpa in ytterligare pengar i dessa ödlor under rådande omständigheter gör en mörkrädd.

Förslaget har kommit via kommunens kulturchef till politiken, och var igår uppe till behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott. Sossarna var med största sannolikhet beredda att rösta för satsningen. Tack vare Alternativets Stig Gerdin med stöd från M och SD:s representanter, röstades en återremiss igenom. Dokumentationen var alldeles för bristfällig, det framgick inte ens vem som har kommit fram till belopp och siffror.

Alltså jag blir alldeles mörkrädd av att konstatera att någon ens har mage att föreslå att pumpa in ytterligare pengar i dessa ödlor under rådande omständigheter.

Med minst 40 miljoner i förväntat underskott handlar under överskådlig tid om att spara, inte slösa. Man har under senare år pumpat in hundratusentals kronor i dessa ödlor. De flesta pengarna har hamnat hos Ifö Center och dess ledare. Trots detta så avslutades fjolåret med att en tvättfirma fick göra om jobbet med hjälp av högtryckstvätt och "fönsterputsarvatten".