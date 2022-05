(S) retorik i näringslivsfrågan blottar bara egna brister

(S) i Hässleholm faller tragiskt nog in i samma retorik som moderpartiet på riksplan fört under lång tid. Allt är någon annans fel och problemen uppstod just när (S) inte hade makten. Trots att (S) under många år har varit kommunens största parti, undantaget senaste valet, och Lena Wallentheim själv suttit i kommunstyrelsen längre än någon annan, pekas det ändå finger åt andra. Hur har (S) själva förvaltat väljarnas mandat vad gäller näringslivsfrågor alla dessa år? Man har snarare varit mer intresserade av att svälla den offentliga verksamheten och lägga ytterligare skattebörda på företag och dess anställda. Vi förstår att det kan vara svårt att efter så många år som yrkespolitiker behålla kontakten med den verklighet som företagare och även arbetstagare står inför, men har man inga egna förslag kan man åtminstone glädjas åt att någon annan försöker.