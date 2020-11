Varför måste man så ofta upprepa sin sjukdomshistoria när man besöker vården? Hur kommer det sig att läkarna inte känner till ordinationer från ens senaste besök? Det är frågor som väldigt många skånska patienter ställer sig. Svaret är enkelt: För att vårdgivarna inte har tillgång till all information per automatik, skriver Annette Linander (C), regionråd med ansvar för digitalisering.