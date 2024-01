Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens ordförande Per Einarsson (KD) uttalar sig också i tidningen där han bland annat beskyller oppositionen för att ”svärta ner förvaltningen och medarbetare”.

Detta som svar på kritik från oppositionen mot att det brev som polisen skickat in inte nått nämnden trots att de gått två nämndsammanträden sen brevet kom in. Centerpartiet stämmer in i kritiken mot faktumet att brevet undanhållits eller försvunnit, men ingen av kritiken är riktad mot psykiatrins medarbetare.