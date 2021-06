Men, det är stora skillnader mellan länen på hur mycket projektmedel som delas ut. Jämtland var det län som under 2020 fick mest stöd ur Allmänna arvsfonden med 126 kronor per invånare i länet. Det kan jämföras med Blekinge som fick 16 kronor per invånare. Under 2020 betalade fonden ut totalt 86 miljoner kronor till projekt i Skåne riktade mot barn, unga och personer med funktionsnedsättning.