Släpp kommunpolitikerna loss – det är vår!

Jag konstaterar att jag under mina 19 år som kommunalråd, aldrig fick en fråga om ”övergripande mål”. Men varje dag fick jag synpunkter om frågor som berörde människors vardag. Det kunde bland annat handla om trafikfrågor, skola eller äldreomsorg. Självfallet tog jag mig an frågorna och struntade i att tjänstemän stundtals anklagade mig för ministerstyre. När jag i början av 2000 talet var ordförande i Kommundemokratikommittén, med ledamöter från både riksdagen och kommuner, såg jag att riksdagsledamöter intresserade sig för löpande texter i vårt betänkande. Kommunalråden koncentrerade sig på beslutspunkterna. De var vana att formulera och fatta beslut.

Tänkte kring det historiska att det var förtroendevalda som förr skötte allt i kommunerna. De fick uppfinna kommunaltjänstemannen. De första demokratiskt valda riksdagsledamöterna fick träda in till en upparbetad beslutsmakt. Under mina tio år i riksdagen fick jag mer än en gång höra att förvaltningen anser eller har beslutat. Det hade inte fått förekomma i den kommun jag tjänade. När nu vårsolen lyser in tänker jag hur kommunpolitiken ändrats. Marknadstänkande och språk. Juridiska begränsningar och starkt ökad makt till förvaltningar. Men allt går att ändra!