Sluta svartmåla islam – läs koranen i stället

Koranen har 114 suror (kapitel), och 113 av dem inleds med ”I Allahs namn, den Nåderike, den Mest Barmhärtige”. Arvidsson påstår att ”profeten Muhammad utkämpade 89 slag de sista 9 åren” och detta är helt fel, för profeten var med i 7 av 9 slag under sitt liv, och majoriteten var muslimer i självförsvar.

Så det handlar inte om eld och helvete just där. Muslimer tror på kristendomen och judendomen som religioner och tror på den ursprungliga bibeln och torahn. Koranen har garanterat kvinnor de bästa förutsättningarna och bästa status jämfört med både gamla och nya testamenten. Det kräver inte mer än en liten sökning på webben för att se resultaten. Arvidsson påstår att ”i Koranen hårdnar tonen mot dem som inte är muslimer allteftersom”.

Det jag ser när jag läser Koranen är att det står klart och tydligt hur muslimer ska behandla icke-muslimer. Jag tog tre exemplar från början (2:62), mitten (60:8) och slutet (111:6), alla verserna beordrar muslimer att visa godhet och acceptans och det är unikt i islam jämfört med judendomen och kristendomen. Detta speglades när kalifen Omar gav det som kallas ”Umars Assurance” till folket i Jerusalem år 638. ”Allmosor gör att Allah blir nådigare” – ja, det stämmer, men det är värt att säga att allmosor inte är avlat som betalas till imamen eller moskén. De betalas direkt till de fattiga. Koranen utgör en unik text bland uppenbarelseböckerna tack vare sin otvetydiga äkthet. Den skrevs under Profetens levnadstid, och under uppenbarelsen reciterades verserna utantill av Profeten Muhammed och hans följeslagare. Dessa recitationer skrevs sedan ner av författare bland följeslagarna och kunde bokstavligen kontrolleras omedelbart av olika personer. Denna process fortsatte under Profetens livstid. Vid den tiden var förmågan att recitera utantill vanligare än förmågan att skriva, vilket möjliggjorde omedelbar kontroll av texten så snart den blev nedskriven. Generation efter generation skapades nya kopior av Koranen, och dessa kontrollerades av muslimer som reciterade Koranen utantill. Ännu idag reciterar miljontals muslimer Koranen utantill, vilket bidrar till att bevara dess autentiska form och innehåll över tid.