Under semesterperioden är det många sommarvikarier eller sommarjobbare som för första gången kommer ut på arbetsplatser. Undersköterska, vårdbiträde samt arbete inom hemtjänst eller på äldreboenden är enligt Arbetsförmedlingen de vanligaste anmälda sommarjobben 2021.

Omställningsfonden, som bildats av arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn, har som uppdrag att förvalta 750 miljoner kronor under tre år för att främja karriärväxling och kompetensutveckling. Under 2021–2023 kan regionen, kommunerna och de kommunala företagen i Skåne söka totalt 94,8 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare. Det finns därmed ovanligt goda möjligheter till kompetensutveckling inom välfärden för skåningarna just nu.