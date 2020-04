Stoppa katastrofen från Stockholms äldrevård från att nå hit – det går

Foto: Staffan Lindbom

Med covid-19 på över hälften av Stockholms äldreboenden kan konstateras att äldreomsorgens åtgärder för att skydda de äldre är långt från tillräckliga. Samma katastrofala spridning kommer med all säkerhet ske även i Kristianstad, när spridningen här hunnit upp den i Stockholm. Detta måste inses och mycket starkare åtgärder måste vidtas. Det positiva är att sådana säkerhetsåtgärder är genomförbara. Camilla Gärdebring, chef över omsorgsförvaltningen, och Emelie Nyberg, ordförande omsorgsförvaltningen, det är ni som kan göra någonting åt detta, skriver Anton Bengtsson i Fjälkinge.

Stockholm har av allt att döma misslyckats med att skydda de äldre, vilket ju var en nyckelkomponent i Sveriges coronastrategi: smittspridning av covid-19 sker på över hälften av länets äldreboenden (Lena Einhorn, DN, 9/4). Den mänskliga kostnaden är enorm och eftersom inget radikalt annorlunda görs i Kristianstads äldreomsorg, är det orimligt att förvänta sig ett annat utfall här. Kristianstad kommer också att misslyckas, om inte vidare åtgärder tas. Och de tas inte. I dagsläget finns inga konkreta planer på mer drastiska skyddsåtgärder, enligt cheferna jag och min mor talat med på omsorgsförvaltningen.

En äldre släkting till mig med hemtjänst i centrala Kristianstad träffar cirka tolv olika personer per vecka för sin medicindelegering, och därutöver ytterligare personer genom nattpatrull och sjuksköterska.

Enkla säkerhetsåtgärder går att vidta för att bättre skydda våra äldre. För det första kan man minska hemtjänstens personalrotation från dagens mycket höga nivå. En äldre släkting till mig med hemtjänst i centrala Kristianstad träffar cirka tolv olika personer per vecka för sin medicindelegering, och därutöver ytterligare personer genom nattpatrull och sjuksköterska. Det är häpnadsväckande att en veckas fjorton för- och eftermiddagspass betjänas av tolv olika personer – att bara två personer kan återkomma för ett andra pass, under en hel vecka. Detta är inget extremfall utan en typisk siffra, efter vad jag förstått från samtal med omsorgsförvaltningens chefer. Det måste gå att göra något åt denna siffra redan under närmsta dagarna eller veckorna.

Är detta då vårt tillfälle att lyssna på varandra och proaktivt och snabbt agera när befintliga åtgärder visat sig uppenbart otillräckliga? Eller är det en möjlighet att fortsätta arbeta mer eller mindre som vanligt?

För det andra kan personalen börja använda munskydd som försiktighetsåtgärd, även i boenden där det inte finns känd smittspridning. Om materialbristen är problemet, har exempelvis amerikanska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten lagt ut beskrivningar på hur man på enstaka minuter kan tillverka sitt eget munskydd (finns på cdc.gov).

Dagens situation är svår för många. För de äldre alldeles säkert. För personalen i äldreomsorgen, som sliter för att ge våra äldre så bra omsorg som möjligt – stort tack och stor respekt till er för det. Det är säkert också svårt för er kommunpolitiker och chefer i förvaltningsledningen, som likt oss andra saknar erfarenhet av att hantera pandemier. Är detta då vårt tillfälle att lyssna på varandra och proaktivt och snabbt agera när befintliga åtgärder visat sig uppenbart otillräckliga? Eller är det en möjlighet att fortsätta arbeta mer eller mindre som vanligt? Camilla Gärdebring och Emelie Nyberg, som jag ser det är det ni som kan driva frågan och göra något åt saken.

Anton Bengtsson

Fjälkinge