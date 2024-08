Styrets politik försvårar för skåningar att göra kloka och miljövänliga val

Nedskärningarna och oförmågan att utveckla landsbygdstrafiken är ett jättestort problem för många skånska resenärer, med tyvärr inte det enda problemet som uppstått under första halvan av denna mandatperiod. Vid årsskiftet försvann möjligheten att betala med betalkort på Skånes regionbussar. Detta är förödande för många skåningar som nu inte har möjlighet att åka kollektivt om man inte har tillgång till en smartphone, givetvis under all kritik enligt oss i Centerpartiet. Problematiken uppstod i samband med ett byte av betalsystem som alla partier ansåg behövdes göras. Men när styret skulle komma fram med ett nytt betalsystem ekade det tomt med förslag. Centerpartiet kommer att göra allt för att se till att ett nytt system kommer på plats, vi hoppas att de styrande partierna har samma bild, men motsatsen verkar vara troligare.