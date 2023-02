Tekniken tar över inom vården – mot vår vilja

Att komma in på ett rum eller se vem som larmat, allt mer kräver att man tittar och loggar in i mobilen.

Att komma in på ett rum eller se vem som larmat, allt mer kräver att man tittar och loggar in i mobilen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Handlar det om principer, att alla som jobbar inom vård och omsorg, ska ha minutschema? Och nu har vi på vård- och omsorgsboende fått hotellås på dörrarna till dom boende. För att vi ska komma in till dom boende, så gör man såhär. Öppna mobilen, logga in i appen, tryck på hänglåset, svep med handen framför låset. Så kan du öppna dörren. Ibland står man även med en matbricka när man gör detta, inte så lätt. Än så länge har man inte tappat någon bricka.

De känns som att man hela tiden tittar i mobilen. Som när det larmar, så ser man inte vem som larmar. För att kunna se detta: 1, logga in i mobilen, 2, gå in i en annan app för att se vem det är. Där godtar man larmet, går till den boende och loggar in på en knapp. Och innan du gör det är det samma procedur med dörren. För man kan inte se vem det är när skärmlåset är på.