Terrorforskare lyfter varningsflagg, Sivtoft

I Titanic-filmen kunde vi se samma inställning när redaren Bruce Ismay utbrister ”But this ship can't sink”, varav timmermannen och fartygsingenjören Thomas Andrews svarar kyligt; ”She's made of iron sir. I assure you she can, and she will.”; både Ismay och Sivtoft delar någon slags pompös tilltro att skutan är osänkbar. Det är den inte.