Tillsammans kan vi gå framåt i Kristianstad efter pandemin

Lösningen på det negativa går genom det positiva eller som en gång den legendariske basebollspelaren Babe Ruth uttryckte det ”Never let the fear of striking out keep you from playing the game” vilket på svenska ungefär blir; Låt inte rädslan av att bli bränd hindra dig från att delta i utvecklingen.