Viltolyckorna har ökat stadigt under lång tid. Under förra året inrapporterades i Skåne 6 187 viltolyckor, i hela Sverige skedde över 65 000, vilket innebär att det skedde en viltolycka var åttonde minut eller ungefär 180 per dag. Det är det högst uppmätta antalet i Sverige någonsin och innebär att viltolyckorna ökat med 40 procent på bara tio år. Samtidigt menar Trafikverket att mörkertalet är stort. Förmodligen är de verkliga siffrorna åtminstone 20 procent högre.