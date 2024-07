Vad kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar i enskildhet är inget uppdragsgivande. Om ett enigt arbetsutskott hade velat ge ett uppdrag till byggnadsnämnden, så hade ett ärende skrivits fram och lämnats via kommunstyrelsen till byggnadsnämnden. Så var som bekant inte fallet.

Det ärende som oppositionsrådet och viceordförande syftar på gällde en extern ansökan som inte ens existerade vid den tidpunkten. Den kom in till byggnadsnämnden efter byggnadsnämndens presidiemöte samt genomgång av vilka färdigberedda ärenden som skulle komma upp på nämnden veckan efter.

Alla ansökningar som kommer in till byggnadsnämnden behandlas enligt fastställda rutiner i vanlig ordning. Ärenden som kommer in för sent för att beredas till en nämnd får vänta till nästkommande nämnd eller längre vid stora och omfattande ärenden.