Tror någon verkligen på sagan om Rödluvan och vargen?

I de under lördagen publicerade inläggen försöker skribenterna, pekande på olika företeelser, påvisa hur farliga vargarna i de skånska vargreviren är genom att påstå att jägare låter bli att ta med hunden på jakt, att familjer inte vågar röra sig i skog och mark, att lekande barn måste hållas under uppsikt, att skolutflykter behöver ställas in efter rapporter om varg i olika områden med mera.