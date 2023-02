Två år efter beslutet – när får vi tillbaka distriktssköterskan?

Tony Nilsson och Bertil Sundlöf lämnade över namnlistorna till Mattias Olsson (S) i primärvårdsnämnden under 2019. Två år senare beslutades att distriktssköterskan skulle återinföras i Arkelstorp. Men beslutet har ännu inte genomförts.

Foto: Tommy Svensson

Arkelstorp hade till 2005 distriktssköterska med barnavårdscentral mitt i byn. Detta var tryggt och med tillgängligheten slapp vi att lägga pengar och tid på att resa in till Kristianstad för enklare vårdbehov. När distriktssköterskan försvann tog vi i S-föreningen kontakt med dåvarande ordföranden i omsorgsnämnden, Marianne Eriksson (S), som lyckades få till en lösning med öppen mottagning för äldre på Tollaregården två timmar under två dagar per vecka. Ett samarbete mellan Kristianstads kommun och Region Skåne för medborgarnas bästa.