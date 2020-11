Upplev Vramsån under ytan

Tack till alla elever och alla fantastiska pedagoger! På min söndagspromenad så gick jag in på Naturrum och blev överraskad av en helt fantastisk utställning av Nosabyeleverna, skriver Lena Grollmuss, Kristianstad.

My Mattsson, Thea Petersson och Maja Palm var delaktiga i uppbyggnaden av utställningen.

Detta har naturligtvis möjliggjorts genom samarbete med Naturrums pedagoger. Det var verkligen som att komma in under vattnet och ljus och ljud skapade en atmosfär som gjorde att jag kunde föreställa mig livet under ytan. Djur i olika storlekar kröp och simmade i lokalen. De var gjorda i papier maché, tidningspapper uppblött i tapetklister, och målade i naturtrogna färger.