”USA– imperiets religion är inte kristen – den är demonisk”

Den sträcker sig från talman Thomas Reeds ”Empire Can Wait” på 1890-talet, då kapningen av republiken inträffade, och humoristen Mark Twain, via bank- och krigsmotståndet under första världskriget och ”America First” under 1930-talet, fram till Trump och ett snabbt tillväxande imperie- och krigsmotstånd på både höger och vänster sida i politiken utanför de båda korrupta partierna i kongressen, i senaste tid.