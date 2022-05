Vad är det för fel på Ryssland och majoriteten av ryssarna?

Ledarkulten kring Putin. All ledning centreras kring honom.

Under alla omständigheter passar detta beteende väl in i en fascistiskt styrd stat. Anklagelsens finger måste framförallt resas mot den medelklass som under Putin tillåtits bli mycket rik mot att man politiskt ”håller käft”. Kultureliten och delar av den välutbildade yngre generationen gör dock sin röst hörd genom att rösta med fötterna. Denna brain-drain drabbar Ryssland vilket på sikt är förödande för landets möjlighet att utvecklas bort från ensidigt råvaruberoende, men påverkar väl inte tänkandet hos kleptokraterna i Kreml och dess omedelbara närhet.