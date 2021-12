Vad gör S åt psykisk ohälsa i arbetslivet?

Häpnadsväckande menade Socialdemokraterna i Hässleholm under kommunens budgetfullmäktige att det saknades underlag att etablera detta stöd! Det vill säga att i Hässleholm med 50 000 invånare och kommuner runt omkring finns inte personer med psykisk sjukdom eller sådan ohälsa som gör att de har nytta av extra insatser för att hitta en väg tillbaka till arbetslivet. Just i Hässleholm blir ingen utförsäkrad, alla får rätt insatser via Arbetsförmedlingen och psykiatrin i samverkan, tycks Lena Nilsson (S) med stödpartier anse.