Våldet mot kvinnor och barn måste motarbetas långsiktigt

Kristianstad kvinnojour har under lång tid arbetat i vårt lokalsamhälle för att stoppa mäns och killars våld. Under pandemin har vi inte ställt in vårt arbete, vi har ställt om, för vi vet att vi är viktigare än någonsin. Men våra insatser behöver kompletteras med Kristianstad kommuns egna, både utifrån de behov vi redan vet finns hos kvinnor och barn i vår kommun, och utifrån de nya behov som uppstår i och med att kvinnor och barn är riskgrupper under coronapandemin.