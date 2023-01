Var öppna med vad ni tjänar på beachhandbollen

Är det för att Åhus Beach AB ytterligare skall maximera sin vinst? Jag anser att Åhus Beach AB skall publicera sin resultatredovisning och vinst, annars kan inte kommuninvånarna avgöra vad som är rimligt i denna fråga! Man redovisar att 650 000 kronor går till lokala föreningar som hjälper till under evenemanget, men hur många procent är det av vinsten? Hur är ungdomarna lönesatta under de veckor som de arbetar? Hur är övrig personal lönesatta och under vilken tid? Hela året? Vilken vinst tar ägarna ut varje år?