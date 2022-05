Högskolan Kristianstad vill flytta sin utbildningsverksamhet till centralt läge nära järnvägsstation. Kristianstad kommuns nya förslag till plats, enligt Kb/NSk, för nybyggnation av lokaler är vid vattentornet precis intill järnväg och Vattentornsvägen, strax norr om järnvägsstation i Kristianstad. En aspekt av att flytta till centralt läge är att man har att ta med ökad risk för störningsljud. Under en timme, mitt på dagen, på den föreslagna platsen för den nya högskolan, passerade åtta tåg och ett 25-tal bussar på den för övrigt ganska kraftigt trafikerade Vattentornsvägen. När ett tåg passerar, just utanför, så lär det i viss grad höras in i lokalerna. Störningsljud är något som Högskolan Kristianstad har att ta med i sitt övervägande av val av plats för sin utbildningsverksamhet.