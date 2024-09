Vargfritt Skåne är rätt väg att gå

Skador (döda, skadade och försvunna) på boskap orsakade av varg var under åren 2020-2023 totalt 131 i Skåne. I hela landet var det under 2023 455 angrepp. Dessa angrepp har kostat lantbrukare och oss skattebetalare stora summor. Bara ersättningen som länsstyrelsen Skåne betalade ut för vargtagna tamdjur uppgick under 2023 till över en halv miljon kronor.