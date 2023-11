Världens skyldighet att skydda civila

Skyldigheten att skydda etablerades 2005 som en ny folkrättslig princip på ett toppmöte inom FN: The responsibility to protect, R2P. Dess syfte är att så långt det är möjligt skydda utsatta civilbefolkningar från folkmord, etnisk rensning, krigsbrott och brott mot mänskligheten. Det är helt klart nödvändigt att skydda civilbefolkningen i Gaza, varav hälften av de 2,2 miljonerna utgörs av barn och unga. På en yta inte större än Helsingborgs kommun.

Inom FN finns många som inser allvaret, bland andra Generalsekreterare António Guterres och Francesca Albanese. Det inger hopp i en för övrigt nattsvart stund. Den 14 oktober sade Albanese: ”The international community has the responsibility to prevent and protect populations from atrocity crimes.” Är det inte just det som menas med skyldigheten att skydda: att ta sitt preventionsansvar och att skydda en befolkning från ohyggliga brott. När ska den svenska regeringen, EU och övriga inom den internationella gemenskapen göra det?