Det ekonomiska läget i landets kommuner är inte bra. Pengar saknas på grund av prisökningar, räntehöjningar och ökade pensionsutbetalningar. Osby kommuns långa historia av minoritetsstyre har även gjort det svårare att planera långsiktigt för exempelvis investeringar och byggnationer. Vi Socialdemokrater har bjudit in till samtal för att skapa en stabil majoritet efter valen 2010, 2014, 2018 och 2022, men varje gång fått nej från allianspartierna.

Även om Sverige är ett rikt land saknas just nu 28 miljarder för att kommuner och regioner ska kunna bedriva samma verksamhet under 2024 som vi gör 2023. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är de tre partier som styr landet och därmed hur mycket pengar kommunerna ska få. Alltså samma partier som nu inte verkar tycka det känns lika kul att styra Osby kommun. Och som knappt verkar förstå att man har gjort det under många år. På förekommen anledning ställde jag på kommunfullmäktige den 28 augusti frågan vem som egentligen styr kommunen? Även vi som inte styr vill ju att någon gör det. Allt tyder på att Moderaterna och Sverigedemokraterna inte verkar vara intresserade av att ta ansvar i svårare tider.