När vi blev kontaktade av K-Fastigheter sent 2020, som då var intresserade av att köpa bolaget, hade vi inga planer på att sälja.

Av den anledningen valde vi att acceptera erbjudandet vi fått och sälja bolaget till just K-fastigheter med Erik Selin – i spetsen.

I försäljningen var det viktigaste för oss att de kunde ta hand om och förvalta det vi byggt upp under 30 år. Det viktigaste av allt från vår sida var att man skulle ta hand om våra medarbetare, något som vi fann var en gemensam värdegrund vi delade med K-Fastigheter.

Men idag vill vi först och främst be om ursäkt till all vår personal, både de som vi har idag och de som tillhörde oss innan vi sålde till K-fastigheter, för allt obehag som ni har upplevt i samband med försäljningen. Det känns ända in i hjärteroten att ni har blivit drabbade när vi som två olika ägare har tvist om avtalet.