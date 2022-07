Under pandemin har de arbetat hårt under svåra förhållanden och nu väntar ytterligare några tuffa sommarveckor då personalbristen i Region Skåne är ytterst påtaglig för dem som kämpar på mottagningar och avdelningar. Vi har all anledning att vara stolta över våra kompetenta medarbetare och de borde belönas för sina fantastiska insatser.