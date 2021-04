Vi lever inte på ”Borta med vindens” tid

Som födda på 60 och 70-talet, är vi glada att det är tur är att mycket vatten flutit under broarna och tiderna förändrats till det bättre; det samhället du beskriver är som Margret Mitchell skrev ”borta med vinden”.

Dagens samhälle är i hög grad jämlikt eftersom båda könen svarar under samma lagstiftning, regler och de professionella skillnaderna är idag utraderade eftersom kvinnor kan ha precis samma yrken som män. Jessica Meir blev för övrigt den andra svensken i rymden, sett till svenska rymdfarare har vi därför i intergalaktiska sammanhang nått jämlikhet tillika jämställdhet (eftersom både rättvisa kring ”möjligheter” och ”utfall” är lika). På engelska är dessa begrepp lättare att särskilja, EQUALITY OF OPPORTUNITY, jämlikhet, den frihetliga tanken om att rättvisa uppstår om två personer får samma möjlighet att tävla på lika villkor, studera eller svara inför samma lagbok. EQUALITY OF OUTCOME, den socialistiska tanken om jämställdhet där det är orättvist om någon springer lite snabbare eller erhåller mer lön menar vi många gånger är ett felupplevt tillstånd av rättvisa, eftersom det oftast är mer rättvist att tillåta olika resultat; om alla löpare får medalj så varför ska man då anstränga sig för att vinna?