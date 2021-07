Foto: Walk for Future

Människor har under århundraden vandrat till platser av särskild betydelse. Tre sådana är Vadstena, Nydala och Lund vilka nu binds samman med Hamburg genom Birgittavägen. Den första längre vandringen längs den nya leden blir en pilgrimsvandring för klimatet med slutmålet klimattoppmötet i Glasgow.

Pilgrimsvandringen ”Pilgrims Walk for Future” vill sätta klimatet överst på agendan. Vandringen äger rum med samma krav som rörelsen ”Fridays for Future” har på beslutsfattarna; att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader, att följa Parisavtalet, att säkerställa klimaträttvisa och att lyssna på den bästa vetenskap som för närvarande finns.