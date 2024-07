Vissa kanske reagerar på att de Waal beskriver människan som ett djur, men biologiskt är vi ju faktiskt det. När Charles Darwin kom med upptäckten att vi härstammar från aporna vägrade många att acceptera detta faktum. Folk blev förnärmade och äcklade över att vår avancerade art kunde komma från djur. Det är lätt att tro många känner på ett liknande sätt fortfarande när man ser på Erlingsons reaktion på vår manifestation. Ju längre forskningen kommer, ju fler likheter ser vi mellan oss människor och djur som grisar, kor och hönor. Per Jensen, professor i etologi, skriver om just dessa djur i hans bok Djurens känslor och vår känsla för djur (2018): ”De kanske resonerar och planerar mindre och de uppfattar andra saker i omgivningen än vi, men deras grundläggande känsloliv är väldigt likt vårt.”

Idag står omkring 97 procent av alla grisar i Sverige inlåsta dygnet runt, under hela deras liv, med omkring en eller ett par kvadratmeter per individ. Aldrig någonsin får dessa kännande individer uppleva solens strålar på sin rygg eller att böka i jorden en skön sommardag. Ett betonggolv och några halmstrån är det som erbjuds dem i den svenska grisuppfödningen. När de har växt sig stora skickas många av dem till Scans slakteri i Kristianstad. Där tvingas de in i en gaskammare där de får andas in koldioxid. ”Det är ett oerhört ångestframkallande sätt för grisen att bedövas på” säger Bo Algers, professor emeritus på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och tillägger: ”De försöker få luft genom att klättra uppåt i buren, på varandra, för att få luft” (Svt dec 2017). Är detta att behandla djuren väl? Lidandet är helt onödigt eftersom vi inte behöver föda upp och döda djur för att få näringsriktig och god mat.